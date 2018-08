Les réactions de Donald Trump sur les sujets brûlants comme la Russie, la Corée du Nord et les polémiques dans le cadre d'un long entretien auprès de Reuters

Donald Trump a donc abandonné Twitter et ses principaux dossiers à Washington l'espace de quelques instants pour répondre aux questions de journalistes de Reuters. Le locataire de la Maison Blanche a notamment évoqué une nouvelle rencontre avec Kim Jong-un, son désaccord avec Erdogan et le dossier russe. Cet entretien s'est déroulé dans le Bureau ovale.

Le président américain a affiché sa fermeté face à Recep Tayyip Erdogan. La Turquie retient toujours prisonnier le pasteur américain Andrew Brunson. Donald Trump exclut la moindre concession en échange de la libération de ce ressortissant. Il a également indiqué qu'il n'était pas préoccupé par les conséquences des droits de douane qu'il a imposés en riposte à la décision d'Ankara.

Le mari de Melania Trump a aussi évoqué le sujet de la Russie.

Donald Trump a qualifié d'"excellente" sa rencontre avec Vladimir Poutine le mois dernier à Helsinki.

"Nous avons parlé d'Israël, de la Syrie, de l'Ukraine".

Donald Trump a assuré qu'à aucun moment Vladimir Poutine ne lui avait demandé de lever les sanctions américaines contre Moscou.

"Je n'envisage pas de le faire. Je l'envisagerai seulement s'ils font quelque chose qui est bon pour nous. (...) Il y a beaucoup de bonnes choses que nous pouvons faire l'un pour l'autre. La Syrie, l'Ukraine, plein d'autres..."

Trump est en revanche très inquiet sur la question de l'enquête sur les soupçons d'ingérence russe dans l'élection de 2016. Les investigations se portent sur une possible collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et des responsables russes. Le président des Etats-Unis estime que toute déclaration qu'il pourrait effectuer sous serment, dans le cadre d'une éventuelle audition par le procureur spécial Robert Mueller, pourrait se retourner contre lui et porter ainsi des accusations de parjure contre le président des Etats-Unis.

Donald Trump a indiqué qu'il ne se faisait pas trop d'illusion malheureusement sur les discussions commerciales, prévues mercredi et jeudi, avec la Chine. Le président américain est disposé à entamer un très long bras de fer avec Pékin. Il a précisé qu'il avait "une stratégie à long terme". Résoudre cette guerre commerciale va, "prendre du temps, parcce que la Chine s'est trop bien débrouillée pendant trop longtemps, et elle est devenue gâtée. Ils ont traité avec des gens qui, franchement, ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ce qui nous a menés dans cette situation".

Le président des Etats-Unis, salué à travers le monde entier pour ses efforts dans le processus de paix en Asie grâce au dossier nord-coréen, a précisé ses intentions sur ses échanges avec le leader Kim Jong-un. Donald Trump a estimé qu'une nouvelle rencontre était "probable".

"Je l'aime bien, il m'aime bien (...) J'ai de très bonnes relations personnelles avec le président Kim, et je pense que c'est ce qui fait tenir les choses (...) J'ai stoppé les essais nucléaires. J'ai stoppé les essais de missile. Le Japon est emballé. Que va-t-il se passer ? Qui sait ? Nous verrons".

Les confessions de Donald Trump démontrent sa volonté de dialoguer avec les différents leaders de la planète, même si la plupart du temps, ses décisions et sa volonté priment dans l'intérêt des Etats-Unis et des citoyens américains.