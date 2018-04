Donald Trump rend hommage au colonel Arnaud Beltrame

Premier dirigeant étranger à effectuer une visite d’Etat sur le sol américain depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, Emmanuel Macron a été reçu ce mardi 24 avril à la Maison-Blanche. A cette occasion, les deux hommes ont prononcé quelques mots avant de s'entretenir en tête-à-tête. Donald Trump a d'abord remercié "le président Macron, les forces armées et le peuple français pour leur soutien". Ainsi, il faisait référence aux récentes frappes occidentales en Syrie après une attaque chimique supposée.

"Votre visite intervient à un moment important pour notre alliance", a-t-il ajouté. "Cette magnifique amitié entre la France et les Etats-Unis a changé le cours de l'histoire".

Après avoir cité la guerre d'indépendance des Etats-Unis, Donald Trump a évoqué l'implication de l'armée américaine dans la Seconde Guerre mondiale. "Nos deux républiques sont unies par les liens démocratiques et le destin". En outre, il a rendu hommage à Arnaud Beltrame, mort en héros lors d'une attaque terroriste au Super U de Trèbes (Aude), le 23 mars dernier : "Le colonel Beltrame a regardé le mal droit dans ses yeux et n'a pas vacillé. Il a sacrifié sa vie (...) un grand homme". "Monsieur le président Macron, peuple français, peule d’Amérique, il est temps de faire preuve de force, faisons en sorte que les Etats-Unis et la France soient solidaires en faveur de la liberté", a conclu Donald Trump.

"La France et les USA ont rendez-vous avec leur histoire"

De son côté, Emmanuel Macron a remercié le président Donald Trump et son épouse Melania pour leur accueil, il a adressé ses condoléances à la famille du président Bush (la femme de George H. W. Bush est décédée) et ses pensées au peuple canadien, suite à l'attaque de Toronto. "La France dont on dit qu'elle a retrouvé l'optimisme partage la même aspiration que votre pays : un idéal de liberté et de paix", a ensuite déclaré le chef de l'Etat, en retraçant le parcours du marquis de Lafayette et rappelant les sentiments "puissants et sincères" du peuple français à l'égard du peuple américain.

Ainsi, il a souhaité que l'arbre qu'il a offert au président américain prenne racine pour rappeler le sacrifice des soldats américains et des liens qui unissent les deux pays. "C'est ensemble que nos deux pays vaincront le terrorisme, endigueront la prolifération des armes de destruction massive", a lancé Emmanuel Macron. "C'est ensemble que nous pourrons œuvrer efficacement pour notre planète. Sur ce sujet nous ne pouvons pas être toujours d'accords sur le solutions, mais c'est le lot de toutes les familles, de toutes les amitiés". "Notre culture et notre identité a toujours été d’œuvrer pour nos pays pour l'universalité (...) La France et les USA ont rendez-vous avec leur histoire. Nous n'avons qu'un devoir, cher ami, être à ce rendez-vous", dit Emmanuel Macron.