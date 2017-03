Donald Trump refuse de serrer la main à Angela Merkel devant les caméras

L'image fait le tour de la planète. Ce vendredi, Donald Trump recevait pour la première fois Angela Merkel à la Maison Blanche, en vue d'un entretien qui promettait d'être plutôt froid au vu des profonds désaccords entre les deux leaders. Mais la rencontre, filmée, a carrément viré au glaciale...

Alors que les deux dirigeants sont assis sur les fauteuils de la Maison-Blanche, devant un parterre de journalistes, on entend clairement un de ces derniers demander "handshake?" (Poignée de main) aux deux protagonistes. Mais Donald Trump, l'air visiblement renfrogné, ne répond pas et n'esquisse aucun geste. Angela Merkel se penche alors vers lui et semble lui demander quelque chose. Taciturne, le président américain ne semble pas plus ouvert. Pas de "handshake" donc et une image d'animosité qui fait le tour du monde et des réseaux sociaux.

Photographers: Can we get a handshake?

Merkel (to Trump): Do you want to have a handshake?

Trump: *no response*

Merkel: *makes awkward face* pic.twitter.com/ehgpCnWPg7 — David Mack (@davidmackau) 17 mars 2017

Certains médias américains se veulent toutefois prudents et évoquent une éventuelle incompréhension de la part du locataire de la Maison-Blanche La chancelière allemande a d'ailleurs affirmé que la rencontre s'est bien passée. Des phrases qui auront cependant du mal à effacer l'image de deux leaders, visiblement pas ravis d'être côte à côte.