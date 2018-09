Donald Trump a reçu une lettre de Kim Jong-un pour l'organisation d'un nouveau sommet

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un rapport pour réformer l'islam et contrer la "fabrique de l'islamisme"

Novak Djokovic, autorité retrouvée d’un US Open de folie

Ce sommet serait donc le second après la réunion historique, du 12 juin à Singapour, et l'accord sur la dénucléarisation du régime de Pyongyang.

"L'objectif principal de la lettre était d'organiser une nouvelle rencontre avec le président. Nous y sommes ouverts et nous avons déjà commencé à nous coordonner".

Le président américain a reçu une lettre "très chaleureuse" et "très positive" de Kim Jong-un. Dans ce courrier, le dirigeant nord-coréen souhaite organiser "une nouvelle rencontre" avec Donald Trump. Cette information a été dévoilée par la Maison Blanche ce lundi.

