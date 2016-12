Donald Trump nomme le milliardaire Carl Icahn au poste de "conseiller spécial"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un fait étonnant, pendant sa campagne, Donald Trump s’est vilement attaqué à la loi de réforme de Wall Street "Dodd-Frank", votée en 2010 pour freiner les excès de la finance. Récemment, Carl Icahn a toutefois assuré que l’abrogation pure et simple de Dodd-Frank n’était pas la "bonne réponse" et a affirmé ne pas être "anti-régulations". "Je suis opposé à la stupidité de certaines de ces régulations", a-t-il toutefois précisé.

Pour cause, âgé de 80 ans, Carl Icahn est l’un des financiers les plus redoutés de Wall Street. Il a bâti sa fortune sur des coups retentissants. Réputé très proche de Donald Trump, il a été plusieurs fois en affaires avec le président élu. Icahn Enteprises, sa holding, a notamment racheté en février dernier "Trump Entertainment Resorts", la société qui possède le Casino géant "Trump Taj Mahal" à Atlanta City.

Une nomination qui suscite l'inquiétude. Pour un avocat cité par USA Today, cette nomination est "déconcertante voire inquiétante pour ceux qui prennent au sérieux la protection des investisseurs. C’est comme si on demandait à un renard de surveiller le poulailler".

Donald Trump a nommé Carl Icahn, le célèbre investisseur activiste, au poste de "conseiller spécial". Celui qui est à la tête d’une fortune estimée à plus de 16 milliards de dollars sera en charge de la régulation financière et de "la simplification des règles excessives qui pèsent sur les entreprises américaines".

