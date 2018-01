Donald Trump ne voudrait pas d'immigrés venant de "pays de merde"

D’après le Washington Post, Donald Trump a encore frappé. Ce jeudi, le turbulent président américain recevait à la Maison Blanche plusieurs sénateurs, dont le républicain Lindsey Graham et le démocrate Richard Durbin. La réunion avait pour sujet un projet de loi sur l’immigration et la possibilité de restaurer un certain nombre de protections, précise le Huffington Post.

A un moment donné, l'accueil de ressortissants de pays africains, du Salvador ou d'Haïti a été évoqué… et Donald Trump s’est emporté.

"Pourquoi est-ce qu'on veut des gens qui viennent de tous ces pays de merde ?", se serait-il exclamé. Estimant que les Etats-Unis feraient mieux de s'ouvrir à des immigrants de pays comme la Norvège, dont il avait rencontré la Première ministre la veille, il aurait poursuivi : "Quel besoin avons-nous d'Haïtiens en plus?" a déclaré Trump. Qu'on les vire".

La saillie aurait tellement choqué que plusieurs sénateurs présents l'ont rapportée au Washington Post. Et la présidence américaine n'a d’ailleurs pas démenti. "Certains politiciens de Washington préfèrent se battre pour des pays étrangers, mais le président se battra toujours pour les Américains", a commenté un porte-parole, Raj Shah, dans un communiqué publié jeudi soir.