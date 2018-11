Donald Trump ne rencontrera "probablement pas" Vladimir Poutine à Paris

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

" Ce serait une bonne chose de bien s'entendre avec la Russie, la Chine et tous les autres, comme je le dis depuis longtemps. Nous aurons plein de rencontres" a déclaré Donald Trump. John Bolton, conseiller à la Sécurité nationale le 23 octobre avait laissé entendre que Donald Trump souhaitait rencontrer Vladimir Poutine à Paris : " Le président Trump sera très heureux de vous rencontrer à Paris en marge des commémorations des 100 ans de l'armistice" avait-il lancé au président russe. Vladimir Poutine, lui, avait assuré qu'" "Il serait utile de poursuivre un dialogue direct avec le président des Etats-Unis (...) Par exemple à Paris, si la partie américaine est intéressée par ces contacts". Au total, c'est 60 chefs d'Etat qui devraient prendre part aux commémorations de la Première Guerre mondiale. Si les deux chefs d'Etat ne se croisent pas, ils auront tout le loisir d'échanger avec d'autres leaders.

Le président des Etats-Unis Donald Trump a expliqué aujourd'hui qu'il ne rencontrera "probablement pas" son homologue russe à Paris cette semaine en marge des commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. "Je ne suis pas certain que nous nous rencontrerons à Paris, probablement pas", a-t-il expliqué depuis la base militaire d'Andrews près de Washington. Le chef d'Etat américain devrait quand même voir Vladimir Poutine lors du sommet du G20 prévu fin novembre en Argentine.

