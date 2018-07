Donald Trump : le Monténégro est "un petit pays avec une population très agressive".

Nouvelle journée et nouvelle polémique pour Donald Trump. Lors d'une interview donnée à Fox News hier, le Président américain s'en ai pris au Monténégro. Au journaliste qui lui demandait s'"il devait envoyer son fils au Montenegro ?" dans l'hypothèse où le pays serait attaqué, Donald Trump a répondu "je comprends, j'ai posé la même question" avant d'ajouter "c'est un petit pays, avec une population très agressive (..) ils peuvent s'énerver à tout moment à tout, et bravo, c'est la troisième guerre mondiale".

Le chef d'Etat américain et le journaliste faisaient tous deux référence à l'entrée dans l'Otan de ce pays d'Europe de l'est l'année dernière.

Il s'agit donc d'une nouvelle pique de la part de Donald Trump envers l'organisation internationale. Organisation qu'il avait déjà malmené la semaine passée en reprochant,notamment, aux pays membres de ne pas contribuer assez à l'effort de défence. Hier, il avait également tweeté que même s'il avait eu "une une excellente rencontre avec l'Otan, levant d'importantes sommes d'argent" ses entretiens avec Vladimir Poutine avaient été "biens meilleurs".

Aujourd'hui, le Montenegro -via un communiqué- a répondu à Donald Trump qu'il contribuait "à la paix et à la stabilité, non seulement sur le continent européen mais dans le monde entier" précisant qu'il avait été le seul pays à ne pas avoir été "le théâtre de combats durant la désintégration de l'ex-Yoygoslavie". Souhaitant calmer le jeux suite aux propos du président américain, le gouvernement monténégrin a conclut "que "l'amitié et l'alliance entre le Monténégro et les États-Unis sont fortes et inaliénables".