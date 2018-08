Donald Trump met son nez dans la réforme agraire sud-africaine

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La réforme agraire en cours, menée par le gouvernement, tente de rendre une partie des terres aux populations noires. Les populations blanches possèderaient 72% des terres, contre 4% pour les noires (et le reste pour l'Etat). La question prend une tournure plus polémique depuis les révélations des violences très importantes dont sont victimes les agriculteurs blancs ces dernières années. Le précédent zimbabwéen - où les expropriations ont pris une ampleur importante sans pour autant changer la situation du pays - est souvent cité par les lobbyistes afrikaners.

L’Afrique du Sud va accélérer le rythme de la réforme d’une façon prudente et inclusive qui ne divise pas la nation." Conséquence de l'action de Trump, le rand a perdu 1,52% face au dollar dans la journée.

Le gouvernement de Pretoria a réagit vivement, affirmant : "L’Afrique du Sud rejette totalement cette vision étroite qui ne vise qu’à diviser la nation et à nous rappeler notre passé colonial.

Il a déclaré dans un tweet qu'il avait chargé le Secrétaire d'Etat Mike Pompeo d'étudier avec minutie les "saisies de terres et de fermes en Afrique du Sud", relayant un article de Fox News qui titrait : le gouvernement d'Afrique du Sud saisit maintenant les terres des fermiers blancs".

Alerté par un lobbying soutenu des Afrikaners - la population blanche d'origine européenne qui réside depuis plus de deux siècles en Afrique du Sud - Donald Trump a signalé qu'il allait étudier la question.

