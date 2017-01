Donald Trump : "Maintenant qu'il est élu président, nous devrions tous le soutenir", estime Nicole Kidman

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

ALERTE - Lutte antiterroriste: un "même combat", un "même enjeu" au Mali et en France (Hollande)

CAN-2017: la plus pimentée de l'histoire '

Marseille: un homme mis en examen pour avoir tué et emmuré sa mère

Engagée depuis longtemps dans la lutte pour les droits des femmes, Nicolas Kidman se défend de toute démarche contradictoire, en appelant à soutenir le nouveau président des États-Unis : "Je suis très engagée en faveur des femmes, je collecte des fonds pour l'ONU, voyage énormément partout dans le monde pour défendre leur cause. Je récolte énormément de fonds pour soutenir la recherche sur les cancers du sein et des ovaires, car c'est quelque chose qui a atteint profondément ma famille. Voilà les sujets pour lesquels je m'engage!".

Prenant à contre-pied de nombreux acteurs et personnalités du monde artistique et culturel, l'actrice Nicole Kidman a récemment appelé les opposants de Donald Trump à accepter la victoire du président élu, dans un entretien accordé à la chaîne britannique BBC le 10 janvier.

