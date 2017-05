Donald Trump : la lutte antiterroriste n'est "pas une bataille entre religions"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ligue 1: Monaco, garder Mbappé et en trouver d'autres

Aulnay-sous-Bois : affrontements entre des jeunes et la police, trois interpellations

Aulnay-sous-Bois : affrontements entre des jeunes et la police, trois interpellations

Ligue 1: le "Big Five" français va secouer le marché international

14:35 | MONDE Afghanistan: Une Allemande tuée à Kaboul et une Finlandaise portée disparue

En savoir plus

Reste à voir si Donald Trump prononcera ce même texte ou s'éloignera de son téléprompteur, comme cela lui arrive très souvent, et se lancera dans des tirades improvisées.

"Nous ne sommes pas ici pour donner des leçons, nous ne sommes pas ici pour dire aux autres comment vivre (...) ou comment prier. Nous sommes ici pour offrir un partenariat fondé sur nos intérêts communs et nos valeurs communes", affirmerait-il encore, concernant la question des droits de l'Homme, bafoués selon les organisations internationales dans plusieurs pays arabes, dont l'Arabie saoudite. Sur ce thème, le discours de Donald Trump se différencierait de celui de Barack Obama. Le président américain préférerait agir dans la discrétion, gage, selon lui, d'une plus grande efficacité.

Selon ce texte, le président américain lancerait un appel à lutter contre l'extrémisme. Il devrait souligner que la lutte contre le terrorisme n'est "pas une bataille différentes religions (...) ou différentes civilisations". "C'est une bataille entre le bien et le mal", indique le texte. "C'est une bataille entre des criminels barbares qui essaient d'anéantir la vie humaine et des gens bien de toutes religions qui cherchent à la protéger". En outre, le président américain devait enjoindre les dirigeants musulmans à "faire face à la crise de l'extrémisme islamiste".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres