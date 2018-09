Donald Trump sur le livre de Bob Woodward : une escroquerie où les citations ne sont que des inventions...

Ni la porte-parole de Donald Trump, Sarah Sanders, ni le président américain ne semblent beaucoup apprécier le livre de Bob Woodward, dont les premiers extraits sont parrus cette semaine dans le Washington Post. Le célèbre journaliste américain, qui avait révélé le scandael du Watergate, dresse dans Fear : Trump in the White House un portrait peu amène du chef de la Maison Blanche.

Un chef qu'il décrit comme colérique, imprévisible et incapable de saisir les enjeux de la présidence. Un homme que ses proches collaborateurs tenteraient d'outre passer à la moindre occasion.

Selon les dires du journalistes, le secrétaire général de la Maison Blanche, John Kelly, aurait, par exemple, déclaré lors d'une réunion en petit comité : "C’est un idiot. Il est inutile d’essayer de le convaincre de quoi que ce soit. Il a déraillé, on est chez les fous, je ne sais même pas ce que nous faisons là. C’est le pire boulot que j’aie jamais eu". Des propos qu'il aurait imméditament réfuté dès la parrution de bonnes pages du livre dans le Washington Post.

Donald Trump, quant à lui, a choisi, comme à son habitude, de dire ce qu'il pensait du livre sur twitter. Un ouvrage qui ne serait qu'une "escroquerie" et de poursuivre "je ne parle pas de la façon dont je suis cité. Si c'était le cas, je n'aurais pas été élu président". Selon lui, Bob Woodward ne chercherait qu'à le dénigrer et à le rabaisser en usant de toutes les ruses possibles alors, que la réalité est toute autre : le pays "va très bien !".

The Woodward book is a scam. I don’t talk the way I am quoted. If I did I would not have been elected President. These quotes were made up. The author uses every trick in the book to demean and belittle. I wish the people could see the real facts - and our country is doing GREAT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 septembre 2018