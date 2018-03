Donald Trump limoge son secrétaire d'État, Rex Tillerson

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Christophe Depreter n'est plus directeur de la Sabam

Echanges tendus entre Cantat et des manifestants

Depuis les jardins de la Maison Blanche, avant de partir pour la Californie, Donald Trump a évoqué des désaccords avec Rex Tillerson. "Nous nous entendions bien mais nous avions des désaccords", a-t-il lancé aux journalistes. "Quand vous regardez l'accord sur le nucléaire iranien : je pensais qu'il était horrible, il pensait qu'il était OK", a-t-il encore expliqué.

Mike Pompeo s'est pour sa part déclaré "profondément reconnaissant", a-t-il indiqué un peu plus tard dans un communiqué.

Son départ était attendu depuis quelques mois. Ce mardi 13 mars, Donald Trump a annoncé sur Twitter que le secrétaire d'État américain Rex Tillerson sera désormais remplacé par Mike Pompeo, directeur de la CIA, l'agence de renseignement américaine. "Il fera un travail fantastique !", a écrit Donald Trump. "En tant que directeur de la CIA, Mike a mérité les éloges des membres de nos deux partis en renforçant notre collecte de renseignements, en modernisant nos capacités offensives et défensives et en tissant des liens étroits avec nos alliés de la communauté du renseignement", a également déclaré Donald Trump dans un communiqué.

