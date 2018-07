Donald Trump juge "illégal" d'avoir été enregistré à son insu alors qu'il évoquait un paiement à une playmate

Un enregistrement, réalisé deux mois avant le scrutin présidentiel de novembre 2016, a été saisi par les enquêteurs du FBI lors d'une perquisition dans les bureaux de Michael Cohen, l'ex-avocat personnel de Donald Trump. Ce dernier a enregistré - à l'insu de Donald Trump - une conversation dans laquelle les deux hommes parlent de l'ancienne playmate du magazine Playboy Karen McDougal, qui affirme avoir eu une relation de 10 mois en 2006 et 2007 avec l'homme d'affaires.

Dans cette conversation, Michael Cohen informe Donald Trump que le magazine National Enquirer aurait accepté d'acheter l'exclusivité de la confession de Karen McDougal pour 150.000 dollars : ils évoquent la possibilité de racheter eux-mêmes ces droits et Donald Trump interroge son avocat quant au mode de paiement.

Finalement, la transaction n'a jamais eu lieu et l'enregistrement ne présente donc pas de risque juridique pour le président américain, alors que le FBI enquête sur l'utilisation possible de fonds lors de la campagne présidentielle pour payer d'anciennes conquêtes présumées de Donald Trump pourrait constituer une infraction aux règles électorales. Michael Cohen a notamment reconnu publiquement avoir versé 130.000 dollars à l'actrice pornographique Stormy Daniels en novembre 2016 pour acheter son silence sur un rapport sexuel qu'elle aurait eu avec le président en 2006.

Samedi sur Twitter, le président américain a jugé "inconcevable que le gouvernement pénètre dans le bureau d'un avocat (tôt le matin" et "encore plus inconcevable qu'un avocat enregistre un client - totalement inédit et peut-être illégal".

"La bonne nouvelle c'est que votre Président préféré n'a rien fait de mal !", conclu-t-il.