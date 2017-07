Donald Trump Jr. a rencontré une avocate russe durant la campagne américaine

Donald Trump Jr., fils aîné du président américain, a rencontre une avocate russe pendant la campagne présidentielle, selon le New York Times du 9 juillet. Après avoir démenti en mars 2017 d'"avoir participé à des réunions avec des personnalités russes dans le cadre de la campagne électorale de son père", Donald Trump Jr. a fini par parler de cette rencontre qui a eu lieu le 9 juin 2016 à la Trump Tower, en présence de Paul Manafort, qui était alors directeur de campagne de Donald Trump, et Jared Kushner, époux d'Ivanka Trump et proche conseiller du président.

Dans un communiqué de Donald Trump Jr., on comprend que l'avocate russe, Natalia Veselnitskaya, avait proposé de fournir des informations sur Hillary Clinton. "Après quelques banalités, cette femme a affirmé qu'elle avait des informations concernant des individus en lien avec la Russie qui finançaient le comité du Parti démocrate et qui soutenaient Mme Clinton", a indiqué le fils du milliardaire. "Ses affirmations étaient vagues, ambiguës, et n'avaient pas de sens. Elle n'offrait aucun détail ou preuve de ce qu'elle avançait. Il est vite devenu évident qu'elle ne possédait aucune information importante", a-t-il souligné.

Pour le New York Times, cette déclaration confirme que certains membres de l'équipe de campagne de Donald Trump étaient prêts à accepter l'aide de la Russie dans l'optique de remporter la présidentielle. Une information que Donald Trump dément sans cesse. De son côté, le FBI continue à enquêter sur une possible ingérence de Moscou dans la campagne présidentielle américaine.