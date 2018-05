Donald Trump annoncera sa décision sur l'accord sur le nucléaire iranien le mardi 8 mai 2018

L'épineux dossier sur l'accord sur le nucléaire iranien va basculer cette semaine. Donald Trump avait annoncé qu'il comptait "déchirer" cet accord le 12 mai prochain. Le président de la République Emmanuel Macron, lors de sa récente visite d'Etat de trois jours à Washington, avait tenté d'infléchir la position américaine et de tempérer la colère de Donald Trump contre le régime iranien.

Donald Trump vient donc de créer un véritable séisme sur la twittosphère en ce lundi 7 mai. Le président américain a publié un message sur Twitter dans lequel il précise la date de sa décision sur le sort qu'il entend réserver à la participation des Etats-Unis dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien.

Donald Trump dévoilera sa décision le mardi 8 mai 2018 à 14 heures aux USA (à 20 heures à Paris).

Le Premier ministre israélien a récemment révélé détenir les preuves d'un "programme nucléaire iranien secret".

Le régime iranien a menacé les Etats-Unis ce dimanche en cas de retrait de l'accord. La crainte d'une escalade diplomatique, géopolitique, militaire et nucléaire est redoutée entre l'Iran, les USA et leurs alliés respectifs dans la région. Le président américain a dénoncé cet accord. Reste à savoir si Donald Trump va adopter une attitude plus tempérée et "pacifique" à l'égard de l'Iran, comme ce fut le cas récemment avec le dossier explosif de la Corée du Nord.

La Maison Blanche a également dévoilé ce lundi 7 mai que Donald Trump n'assisterait pas finalement à l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem le 14 mai prochain. La délégation américaine sera composée du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, de Jared Kushner, le gendre du président, et de sa fille Ivanka Trump. Ils occupent en effet tous les deux la fonction de conseillers de la Maison blanche.

La planète entière est donc suspendue à la décision et à l'annonce de Donald Trump dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien. Cette annonce sera faite le mardi 8 mai 2018 à 14h aux Etats-Unis (à 20h en France).

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 mai 2018