Donald Trump : "Hier, c'était un grand jour"

L'enthousiasme de Trump a été communicatif : la bourse s'est ouverte en nette hausse. Le Dow Jones a gagné 0,73%, et le Nasdaq 1,41%.

Reconnaissant malgré tout la victoire des démocrates à la Chambre des Représentants, il a appelé à un travail en commun, et à mettre fin à la "chasse aux sorcières" qu'il dénonce depuis des jours : "Il est temps pour les deux partis de se mettre ensemble au travail, de laisser tomber les rivalités partisanes pour continuer le miracle économique. C'est un miracle économique, c'est franchement incroyable.". Il s'est dit ouvert à des propositions sur des sujets où on l'a peu entendu jusqu'ici, tel l'environnement ou les vétérans.

Il s'est aussi moqué de la "vague bleue" des candidats démocrates qui ont fait lever des fonds en s'appuyant sur les "riches donneurs démocrates et représentants des intérêts particuliers", ainsi qu'aux médias, qui ont eu "une couverture très hostile" selon lui. Il a vu dans l'échec démocrate une punition pour la façon dont les Sénateurs démocrates ont traité le juge Kavanaugh.

"Hier, c'était un grand jour." Le Président Trump a l'air un peu fatigué, mais il triomphe devant les médias à la Maison Blanche. Pour lui, le bilan est sans appel : "Le Parti Républicain a créer l'événement en remportant le Sénat et en battant significativement les attentes à la Maison." Il souligne que de tels résultats n'étaient pas arrivés pour le Parti Républicain depuis 88 ans. Mieux, il remarque que son implication personnelle joue toujours positivement en sa faveur : "sur les 11 candidats pour lesquels nous avons fait campagne, 9 ont gagné", fanfaronne-t-il, avant de s'en prendre à ceux qui selon lui n'ont pas voulu de son soutien chez les Républicains, et ont ainsi perdu.

