Donald Trump évoque le retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris sur le climat

En juin dernier, Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l’accord de Paris, conclu en décembre 2015 lors de la COP21 et qui vise à contenir le réchauffement climatique. Le président américain avait alors expliqué que les conditions économiques et financières de cet accord étaient "draconiennes" et que le retrait des États-Unis représentait une "réaffirmation de la souveraineté américaine".

Mais il semblerait Donald Trump ait changé d’avis à ce sujet. Mercredi, lors d’une conférence de presse commune avec la Première ministre norvégienne Erna Solberg, Donal Trump a déclaré qu'il était possible d'envisager que les États-Unis réintègrent l'accord de Paris sur le climat. Mais à une seule condition : qu’ils soient traités plus équitablement. En effet, selon le milliardaire, cet accord "traitait les États-Unis de manière très injuste". "Franchement, il s'agit d'un accord avec lequel je n'ai aucun problème, mais j'avais un problème avec l'accord qu'ils ont signé parce que, comme toujours, ils ont conclu un mauvais accord.

Donc, nous pourrions envisager d'y retourner", a-t-il précisé.