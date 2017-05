Donald Trump est "impressionné par Emmanuel Macron"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Emmanuel Macron nomme son Premier ministre et part pour Berlin

Monaco corrige Lille (4-0) et est quasiment champion

Trump et Macron auront un "long déjeuner" à Bruxelles

Cyberattaque: plus de 200.000 victimes, crainte d’un « cyberchaos »

Ce haut fonctionnaire ne manque pas de souligner également que l'idée selon laquelle Donald Trump soutenait Marine Le Pen était exagérée et uniquement basée "sur un tweet au sujet des frontières" et sur le passage de l'ancienne présidente du Front National à la Trump Tower.

Selon un membre de la Maison Blanche, cité par l’AFP, Donald "Trump a été très impressionné par M. Macron". "Cela a clairement été une très belle victoire électorale", déclare-t-il. Pour lui, même si les deux hommes ne partagent pas forcément les mêmes idées, ils sont tous deux "des outsiders, qui transcendent les barrières politiques traditionnelles". "Ce sont deux des leaders les plus récents sur la scène internationale", a-t-il souligné, ajoutant que l'appel téléphonique récent entre les deux hommes se serait très bien passé.

