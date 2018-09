Le président américain Donald Trump s'est exprimé à la tribune de l'assemblée générale de l'ONU devant 130 chefs d'Etat et de gouvernement. Il a commencé par un bilan très élogieux de son action à la Maison-Blanche. « En moins de deux ans, mon administration a accompli plus que presque toute autre administration dans l'histoire de notre pays. C'est vrai. » a-t-il déclaré suscitant les rires de l'assemblée. Puis, Trump a abordé la question de la souveraineté et a expliqué préférer « l'indépendance et la coopération plutôt que la gouvernance internationale » « Les Etats-Unis ne vous diront pas comment travailler, comment vivre ou comment croire.

Nous vous demandons simplement que vous respectiez notre souveraineté. »

Corée du Nord

Sur le dossier de la Corée du Nord, Trump s'est félicité des progrès dans les relations entre les deux pays. « Les missiles et les roquettes ne volent plus tous azimuts, les essais nucléaires ont cessé, certaines installations militaires ont déjà été démantelées » a-t-il expliqué.

Etat islamique

« Je suis heureux d'annoncer que les assassins assoiffés de sang de l'EI ont été chassés du territoire qu'ils occupaient en Irak et en Syrie ».

Syrie et Iran

Sur le cas de la Syrie, Donald Trump a commencé par promettre une « réponse » si des armes chimiques devaient encore être employées et insiste sur l'idée que « toute solution à la crise humanitaire en Syrie passe par une stratégie visant à remédier à la situation et au régime corrompu de l'Iran. Les dirigeants iraniens sèment chaos mort et destruction sur leur passage. »

Toujours sur l'Iran, le président a expliqué que « Les principaux soutiens du terrorisme ne pevent pas être autorisés à détenir les armes les plus dangereuses de la planète » et a défendu sa décision de quitter l'accord pris sur le nucléaire iranien en assurant qu' « il y en aura d'autres ».

Economie

Le locataire de la Maison-Blanche a ensuite abordé les questions économiques. Fidèle à son programme il a justifié la guerre économique qu'il mène à la Chine et a déclaré rejeter « l'idéologie du mondialisme » et « embrasser la doctrine du patriotisme ».

CPI

S'exprimant ensuite sur la Cour pénale internationale, Donald Trump a assuré que cette dernière n'avait « aucune légitimité » et que les Etats-Unis n'y ont jamais adhéré.

Immigration

«Les Etats-Unis ne participeront pas au nouveau pacte mondial sur la migration. La migration ne devrait pas être régie par un organe international, qui ne rend pas de comptes à nos citoyens » a expliqué le président américain

Fin du discours

Enfin, Donald Trump a appelé au rétablissement de la démocratie au Venezuela et a appelé les Nations-Unies à se joindre à cet appel. Il a ensuite rendu hommage à la Pologne dont le peuple « défend son indépendance, sa sécurité et sa souveraineté ». Pour finir son discours, le président a déclaré : « J'ai dit à nos négociateurs que les Etats-Unis ne paieraient pas plus de 25% du budget de maintien de la paix" de l'ONU ». Il assure qu'à l'avenir « nous ne verserons de l'aide étrangère qu'aux pays qui nous respectent et, très franchement, qui sont nos amis ».