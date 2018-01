Donald Trump s'en prend encore à la presse avec ces "Fake News Awards"

Les prix "Fake News" de Donald Trump ressemblent un peu à ceux décernés lors d’une cérémonie des Oscars : sans surprises. Grand pourfendeur des médias, le président milliardaire a décerné ses polémiques "fake news winners", via un lien posté sur Twitter qui renvoie sur le site officiel du parti républicain. "2017 a été une année de partialité acharnée, de couverture médiatique malhonnête et même de fausses informations scandaleuses. Des études ont démontré que plus de 90% de la couverture médiatique du président Trump est négative" est-il écrit en préambule.

Au palmarès de ces curieux "awards", on retrouve CNN, le New York Times ou encore le Washington Post, cibles habituelles du milliardaire. Le premier prix du classement est attribué non pas à un journaliste mais à un chroniqueur, le Prix Nobel d’économie Paul Krugman, qui travaille pour le quotidien new-yorkais..

Dans un tweet, le président américain -lui-même accusé de diffuser de fausses informations - a ensuite semblé vouloir apaiser les tensions. "A part certaines couvertures médiatiques très corrompues et malhonnêtes, il existe beaucoup d'excellents journalistes que je respecte et beaucoup de BONNES NOUVELLES dont les Américains peuvent être fiers !" a-t-il lancé.