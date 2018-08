Donald Trump double les taxes à l'importation de l'acier et de l'aluminium turc

Donald Trump récidive avec la hausse des taxes sur l’aluminium et l’acier. Quel pays vise-t-il cette fois ? La Turquie. En plein crise diplomatique avec Ankara -à cause du pasteur américain détenu en Turquie et accusé d’avoir participé au coup d’état de 2016-, Washington entend accroître la pression d’un cran.

Sur Twitter le président américain écrivait aujourd’hui : "Je viens juste d'autoriser le doublement des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium en provenance de Turquie puisque leur monnaie, la livre turque, descend rapidement contre notre dollar fort".

Etant donné qu’en mars dernier la Maison Blanche avait d'ores et déjà imposé des taxes à hauteur de 25% et 10% sur les importations d’acier et d’aluminium, cela implique que ces produits seront désormais taxés à 50% et 20%.

Une annonce qui risque de faire très mal à la Turquie, dont l’économie est déjà extrêmement fragile. Dès l’annonce de Donald Trump, aujourd’hui, la livre turque a chuté à son taux le plus bas, enregistrant une baisse de 10%.