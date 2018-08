Donald Trump dit tout ce qu'il pense de son ex-conseillère et de ses enregistrements rendus public

Omarosa Manigault Newman, ex-conseillère de la Maison Blanche est en pleine tournée médiatique et pour cause, elle sort “Unhinged”, un livre où elle dit tout de l’administration Trump. Alors qu’elle parcourt les plateaux télé, elle n’hésite pas à raconter des détails gênants sur son ex-boss -Donald Trump- et même à diffuser des enregistrements de conversations privées qu’elle a eu avec l’actuel président américain ou encore avec son chef de cabinet, John Kelly.

Hier, elle diffusait son entretien avec Kelly lors d’une interview sur NBC, et aujourd’hui elle revient à l’attaque en diffusant un échange qu’elle a eu avec Donald Trump lui-même.

Une attitude qui semble fort déplaire au président américain.

Ce dernier, a dit tout ce qu’il pensait de son ancienne conseillère du Twitter, et ce n’est pas très flatteur. Il l’avait traité de “crapule” ce week-end, aujourd’hui il en parle en ces termes : “Omarosa la folle-dingue, qui a été virée 3 fois de The Apprentice, a maintenant été virée pour la dernière fois. Elle n'est jamais arrivée à rien, n'y arrivera jamais. Elle m'a supplié que je lui donne un boulot, les larmes aux yeux, j'ai dit OK. Les gens de la Maison Blanche la détestaient. Elle était féroce mais pas intelligente.”

Wacky Omarosa, who got fired 3 times on the Apprentice, now got fired for the last time. She never made it, never will. She begged me for a job, tears in her eyes, I said Ok. People in the White House hated her. She was vicious, but not smart. I would rarely see her but heard.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 août 2018

Ensuite, il poursuit : “Je la voyais rarement mais j'entendais des choses vraiment mauvaises". Avant de conclure : elle était "méchante avec les gens et ratait constamment les réunions et le travail. Quand le Gen. Kelly nous a rejoints, il m'a dit que c'était une nulle et qu'elle n'apportait que des problèmes. Je lui ai dit de tenter d'arranger les choses, si possibles, parce qu'elle ne disait que des choses excellentes sur moi - jusqu'à ce qu'elle soit virée!".