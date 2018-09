Donald Trump dénonce des accusations "totalement politiques" contre le juge Brett Kavanaugh

Le candidat nommé par Donald Trump à la Cour suprême est en pleine tourmente aux Etats-Unis, dans le sillage du mouvement #MeToo. Le juge Brett Kavanaugh est en effet accusé d'agressions sexuelles.

Le président américain s'est exprimé depuis New-York sur cette affaire. Donald Trump considère que ces accusations sont utilisées à des fins politiques :

"C'est un homme parfait avec un passé irréprochable. Un homme remarquable. Tout cela sort soudainement, à mon avis c'est totalement politique."

Le locataire de la Maison Blanche a précisé que les allégations concernant Brett Kavanaugh venaient d'être dévoilées trois décennies après les faits présumés.

Christine Blassey Ford, professeure de psychologie à l'université de Palo Alto, accuse Brett Kavanaugh de l'avoir agressée sexuellement dans les années 1980.

Elle est prête à témoigner devant le Sénat.

Une autre accusatrice, Deborah Ramirez a dénoncé l'attitude déplacé de Brett Kavanaugh à son égard lors d'une soirée à l'université de Yale, toujours dans les années 1980.

Cette affaire intervient après des révélations en cascade et les publications de différents livres à charge (écrits par Stormy Daniels, Bob Woodward et Omarosa Manigault) qui ont écorné l'image du président américain avant la course décisive pour les législatives qui approchent à grands pas. Les citoyens américains s'apprêtent en effet à vivre une campagne électorale intense dans le cadre des élections de mi-mandat en novembre prochain.