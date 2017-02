Donald Trump déclare que "Paris n'est plus Paris" : Hollande, Hidalgo et George Clooney lui répondent

"Je n'y vais plus. Paris n'est plus Paris". Il n'aurait jamais raté une occasion. Aujourd'hui, il n'envisage même plus d'y aller", a raconté le président américain.

Il a aussi cité l'exemple de la Suède ("J'adore la Suède mais les gens là-bas comprennent que j'ai raison") pour justifier sa politique migratoire. "La sécurité nationale commence par la sécurité aux frontières. Les terroristes étrangers ne pourront pas frapper l'Amérique s'ils ne peuvent entrer dans notre pays", a-t-il assuré.

François Hollande a répondu à son homologue américain ce samedi depuis le Salon de l'agriculture. "Ce n'est jamais bon de marquer la moindre défiance à l'égard d'un pays ami. Moi c'est ce que je ne fais pas à l'égard d'un pays ami et je demande que le président américain ne le fasse pas à l'égard de la France", a-t-il dit, avant de tout de même tacler les Etats-Unis : "Et je ne ferai pas de comparaison mais ici il n'y a pas de circulation d'armes, il n'y a pas de personnes qui prennent des armes pour tirer dans la foule".

Le président français a précisé que Donald Trump lui a fait part récemment au téléphone de "tout l'amour qu'il portait à Paris et à la France, qu'il aimait la France et qu'il n'y avait pas plus beau pays que la France. Alors j'imagine que ce doit être sa pensée. Si c'est sa pensée, j'imagine qu'il l'exprimera", a-t-il ajouté.

Autre réaction, celle de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a tweeté une photo d'elle en compagnie de Mickey et Minnie, les mascottes de Disney : "À Donald et son ami Jim, depuis la Tour Eiffel nous célébrons le dynamisme et l'esprit d'ouverture de de Paris avec Mickey et Minnie".

To @realDonaldTrump and his friend Jim, in @LaTourEiffel we celebrate the dynamism and the spirit of openness of #Paris with Mickey & Minnie pic.twitter.com/VdIq3uWkO3 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 24 février 2017

Présent à la cérémonie des César, l'acteur George Clooney a aussi réagi à ces propos, déclarant sur le tapis rouge : "Personne ne veut venir à Paris désormais, car c'est horrible ici, parait-il. Bon, nous avons des choses à régler aux Etats-Unis. Je crois que vous avez un peu les mêmes problèmes ici, alors bonne chance", a-t-il dit en référence à la cote de Marine Le Pen dans les sondages.