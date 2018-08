Donald Trump charge Google et Twitter qu'il accuse de "censure"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Chine - Afrique : "Il faut pousser la coopération sino-africaine à un niveau plus élevé"

Débordée, l'usine PSA Valenciennes ne tient plus le rythme et paralyse une autre usine à Sochaux

L'armée russe organisera en septembre ses plus grandes manoeuvres depuis la Guerre froide

US Open : Gasquet se qualifie pour le deuxième tour

Enfin, Donald Trump dans ses tweets menace Google : " Cette situation est très grave, et nous allons nous en occuper."

C'est dans une salve de tweets publiés ce mardi 28 août que le président Donald Trump s'est attaqué au réseau social Twitter et au moteur de recherche Google. Ce dernier les a accusé de censurer les sites de droite et d'extrême droite. La preuve ? " Quatre-vingt-seize pour cent des recherches “actualités Trump” sur Google renvoient vers des médias de gauche, c’est très dangereux (…). Il n’y a que des “fake news”, ils ont truqué les résultats pour n’afficher que les mauvais résultats" rapporte Donald Trump qui se réfère à une "étude" publiée par le site PJ Media qui comprend de très nombreux biais méthodologique comme le rapporte le journal Le Monde qui explique que l'étude " étiquette ainsi comme site « de gauche » des agences d’information comme Reuters, peu suspecte d’être acquise à l’extrême gauche américaine.

