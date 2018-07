Donald Trump change du tout au tout son discours sur Vladimir Poutine

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Fekir, Lloris et Pavard à l'honneur dans leur ville natale

Fekir, Lloris et Pavard à l'honneur dans leur ville natale

En savoir plus

Newt Gingrich, Mike Pence, John Bolton et Bill Shine, tous dans le premier cercle, font parti de ceux qui ont convaincu le Président. Au contraire de McCain, beaucoup cité par les médias français parce que Républicain, mais qui a voté pour Clinton et est un adversaire affiché du Président, tout comme le clan Bush.

Et la volte-face est totale. Dans une vidéo publiée par la Maison Blanche, Donald Trump affirme qu'il y a eu une erreur de diction dans son discours et que la phrase "Je ne vois nulle raison pour laquelle ce serait la Russie" aurait du être "Je ne vois nulle raison pour laquelle ce ne serait pas la Russie". Un changement de cap radical, appuyé d'un soutien officiel aux travaux des services secrets sur l'intrusion russe qui peut toutefois s'expliquer par la levée de boucliers au sein même du camp de Trump.

On ne met pas fin à la Guerre Froide aussi facilement. Les adversaires de Donald Trump, après sa rencontre avec Poutine, n'ont qu'un seul mot à la bouche : "trahison". Les déclarations du Président les ont profondément outrés, particulièrement quand il a laissé entendre qu'il ne croyait pas à l'accusation portée par ses services secrets sur l'ingérence des Russes lors de l'élection présidentielle américaine de 2016.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres