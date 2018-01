Donald Trump boycotte le Royaume-Uni

Donald Trump n'en finit pas de se fâcher avec les pays du monde entier. Après ses propos sur Haïti et certains pays africains, c'est contre le Royaume-Uni qu'il jette un froid, en annulant sa visite de février prochain à Londres. Sur Twitter, le président américain a justifié cette décision de façon surprenante. "La raison pour laquelle j’annule mon voyage à Londres est que je ne suis pas un grand fan de l’administration Obama qui a vendu l’ambassade la mieux située et la plus agréable à Londres pour des cacahuètes, afin d’en construire une autre bien plus éloignée pour 1,2 milliard de dollars.

Mauvaise opération. On voulait que je coupe le ruban. NON !" tranche-t-il.

Il faut dire aussi que l'homme n'était pas forcément le bienvenu. Une pétition pour annuler sa visite a été signée par près de 2 millions de personnes. Par crainte des manifestations, elle avait pourtant été transformée en simple "visite de travail." Comme le rappelle Le Monde, l'hostilité à Donald Trump est beaucoup plus forte au Royaume-Uni qu'en France et l'annulation de sa visite a été saluée par de nombreux travaillistes.

Éternel allié des Etats-Unis, le Royaume-Uni a vu ses relations se dégradés, depuis l'élection de Trump. Ce dernier n'est jamais avare en critiques contre Londres, concernant le terrorisme ou la criminalité.