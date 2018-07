Donald Trump : bientôt une deuxième rencontre avec Vladimir Poutine

Dans un tweet, le Président américain a évoqué, cet après-midi, une deuxième rencontre avec son homologue russe. Alors qu'il est toujours très critiqué pour son attitude jugée trop conciliante envers Vladimir Poutine durant le sommet d'Helsinki, Donald Trump s'est dit impatient de le retrouver pour une deuxième rencontre, répétant au passage que la première avait été un "grand succès"

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........