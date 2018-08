Donald Trump avoue que son fils a recherché des informations sur Hillary Clinton auprès d'une avocate russe

Donald Trump a fait une déclaration ce dimanche qui fait couler beaucoup d'encre outre-Atlantique. Le locataire de la Maison Blanche a avoué que son fils, Donald Trump Jr., avait rencontré une avocate russe en juin 2016 à la Trump Tower. Le but de cet entretien aurait été d'obtenir des révélations sur Hillary Clinton.

Donald Trump a donc admis que son fils avait bel et bien rencontré une avocate russe pour récupérer des informations sur sa concurrente lors de l'élection présidentielle.

Ce rendez-vous est "parfaitement légal" selon le président américain. Cet indice serait le signe pourtant d'une tentative de collusion avec Moscou, selon les Démocrates.

"Les "Fake News" rapportent, une pure invention, que je suis inquiet à propos de la réunion que mon merveilleux fils, Donald, a eu à la Trump Tower [en juin 2016]. Il s'agissait d'une réunion pour obtenir des informations sur une opposante. (...) Et ça n'a mené nulle part. Je n'en savais rien !"

Donald Trump a évoqué pour la première fois le sujet du contenu de cette réunion. Jared Kushner, le gendre du président, et son directeur de campagne, Paul Manafort, étaient également présents.

Les avocats du président américain précisent néanmoins que la rencontre n'était pas illégale, que rien n'en est sorti et que Donald Trump n'était pas au courant.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 août 2018