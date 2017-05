Donald Trump aurait partagé des informations classifiées sur l'Etat islamique avec la Russie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Merkel et Macron prêts à un changement de traité pour réformer l’Europe

La Maison Blanche a démenti ces informations. "L'histoire, telle qu'elle a été rédigée, est fausse", a estimé le général McMaster, qui dirige le Conseil de sécurité nationale, et qui était présent à la réunion. Selon lui, les deux responsables américains et russes ont passé en revue "les menaces posées par des organisations terroristes à nos deux pays, y compris les menaces pesant sur l'aviation civile. A aucun moment, des méthodes de renseignement ou des sources n'ont été évoquées".

Les informations en question seraient des renseignements concernant une opération du groupe Etat islamique en préparation. Selon le quotidien américain, le président des Etats-Unis "a commencé à décrire les détails d'une menace terroriste posée par le groupe Etat islamique et liée à l'utilisation d'ordinateurs portables dans des avions".

