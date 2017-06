Donald Trump annonce le retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris

Il avait promis de retirer son pays de l'accord de Paris. C'est désormais chose faite. Donald Trump a annoncé ce jeudi premier juin le retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris, ce texte historique ratifié par 147 pays et s'est dit prêt à négocier sur un nouvel accord sur le climat.

"Je ne peux pas, en conscience, soutenir un accord qui punit les Etats-Unis" a expliqué Donald Trump bien décidé à ne pas s'embarrasser d'un accord international qui rendrait plus difficile le redressement de l'économie américiane.

Le retrait n'est toutefois pas immédiat et Donald Trump devra s'armer de patience car les pays ayant ratifié l'accord de Paris doivent patienter trois ans après son entrée en vigueur le 4 novembre 2016, puis attendre encore une année supplémentaire afin de respecter le préavis pour s'en libérer définitivement.

Des réactions internationales

Aussitôt, les réactions internationales dénoncant la décision du président Trump se sont mises à pleuvoir. D'abord Barack Obama qui, dans un communiqué a déclaré que le président en exercice "rejetait l'avenir". "Mais même en l’absence de leadership américain ; même si cette administration se joint à une petite poignée de pays qui rejettent l’avenir ; je suis certain que nos États, villes et entreprises seront à la hauteur et en feront encore plus pour protéger notre planète pour les générations futures" a-t-il poursuivi. Bill de Blasio, maire de New-York lui ne compte pas suivre l'exemple de Donald Trump. Dans un tweet, il a assuré qu'il signera un décret dans les prochains jours engageant sa ville sur la voie l'accord de Paris.

Angela Merkel la chancelière allemande, elle, a dit "regretter" cette sortie. Miguel Arias Canete, le commissaire européen à l'Action pour le climat est sur la même ligne que la chancelière. Dans un communiqué, il a déclaré regretter "profondément la décision unilatérale de l'administration Trump".

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron lui, dans une allocution donnée à l'Elysée à 23h35 a réagi à cette sortie en déclarant : "il commet là une erreur pour son pays. Le changement climatique est le grand défi de notre temps. Il s'impose désormais à nous tous avec une grande évidence. La biodiversité est menacée, le dérèglement climatique affame, dévaste les régions, chasse les habitants de leur patrie.

Ce n'est pas l'avenir que nous voulons pour nous, pour nos enfants ce n'est pas l'avenir que nous voulons pour le monde. La vocation de la France est de mener ces combats qui impliquent l'humanité tout entière"

Le président Emmanuel Macron a assuré que "Nous ne renégocierons pas un accord moins ambitieux. En aucun cas. La France ce soir appelle l'ensemble des pays signataire à demeurer dans le cadre de l'accord de Paris, à rester à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres et à ne rien céder. Ne vous trompez pas, sur le climat il y a pas de plan B car il n'y a pas de planète B".