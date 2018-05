Donald Trump annonce le retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien

Si elle était attendue, la décision va faire beaucoup de bruit…et de conséquences. Ce mardi, depuis la Maison Blanche, Donald Trump a annoncé le retrait des Etats-Unis de l'accord international sur le nucléaire iranien. Le président a dénoncé un accord "désastreux" et une "fiction géante selon laquelle un régime meurtrier désirait seulement un programme nucléaire pacifique. Nous avons aujourd'hui la preuve définitive que cette promesse iranienne était un mensonge".

Cet accord datant de 2015 avait été signé par Téhéran, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que l'Allemagne. Il vise à interdire à l'Iran de chercher à obtenir la bombe atomique, en échange de la levée des sanctions économiques internationales, et sous condition de laisser inspecter ses sites nucléaires

Mais le patron de la Maison Blanche est allé encore plus loin et a déclaré : "nous allons mettre en place le niveau de sanctions économiques le plus élevé possible" y compris contre «toute nation qui aiderait l'Iran dans sa quête de l'arme nucléaire».

Peu après cette annonce, Emmanuel Macron a réagi sur Twitter : "La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine de sortir de l'accord nucléaire iranien. Le régime international de lutte contre la prolifération nucléaire est en jeu".