Donald Trump accuse la Chine de freiner le dossier nord-coréen

Rien ne va plus entre Donald Trump et Pékin. Alors que le dossier nord-coréen traîne en longueur et que le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, devait se rendre en Corée du Nord cette semaine, le président américain a annulé le déplacement en invoquant un manque de progrès sur la question de la dénucléarisation. Il a surtout accusé la Chine de "grandement compliquer les choses sur les relations avec la Corée du Nord".

"Nous verrons ce qui va se passer (avec la Corée du Nord) mais je me devais d'agir sur la Chine concernant le commerce car c'était vraiment injuste pour notre pays", a aussi estimé Donald Trump, mercredi 29 août.

De son côté, Pékin a réagi jeudi, pointant une "logique irresponsable et absurde" et appelant Washington à "se regarder dans le miroir au lieu de critiquer les autres".