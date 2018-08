Donald Trump accuse la Chine d'avoir piraté la messagerie d'Hillary Clinton

Le président américain vient de faire une nouvelle déclaration retentissante sur Twitter. Selon Donald Trump, la Chine serait responsable du piratage de la messagerie privée de la candidate Démocrate à l'élection présidentielle, Hillary Clinton.

"Les emails de Hillary Clinton, dont beaucoup sont des informations classifiées, ont été piratés par la Chine. Il vaudrait mieux que le FBI et le département de la Justice soient les prochains à agir sinon (...) ils auront à jamais perdu toute crédibilité".

Le dirigeant américain n'a pas fourni de preuves ou livré de détails à la suite de ces lourdes accusations.

Il avait déjà évoqué cette intrusion et le rôle néfaste de la Chine dans la campagne lors de précédentes déclarations, en avril 2017.

Dans le cadre de cette affaire retentissante outre-Atlantique, un grand jury a inculpé douze membres des services de renseignement russes pour avoir piraté les systèmes informatiques d'Hillary Clinton. Le parti Démocrate avait également été ciblé.

Ces déclarations ne vont donc pas améliorer les relations entre la Chine et les Etats-Unis, déjà marquées par les tensions au sujet de la guerre commerciale.

Hillary Clinton’s Emails, many of which are Classified Information, got hacked by China. Next move better be by the FBI & DOJ or, after all of their other missteps (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), their credibility will be forever gone!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 août 2018