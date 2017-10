Dominique de Villepin met en garde les LR contre la "droitisation"

Plus on s'approche du scrutin de la présidence des Républicains, plus les mises en garde, de tous bords, vont se multiplier. Celle-ci vient de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. "Ce qui est important, c'est qu'il y ait un esprit de rassemblement. Ce que je souhaite, c'est que Laurent Wauquiez, aujourd'hui le mieux placé, puisse ne pas négliger cette dimension qui me paraît essentielle" explique-t-il sur RTL.

Ce qui l'effraie, c'est une "droite croupion qui courra sur les basques du Front national" souligne-t-il.

"C'est la tentation, d'échec en échec, d'aller toujours vers plus de droitisation." Selon lui, les LR doivent désormais faire force de propositions. "Aujourd'hui, ce travail d'opposition, critique, est fait par un certain nombre : Jean-Luc Mélenchon et d'autres. Mais la clé, le devoir d'opposition, c'est de proposer des alternatives", affirme-t-il.