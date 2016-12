Dominique de Villepin enthousiasmé par Emmanuel Macron

L’ancien ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin estime qu’Emmanuel Macron « représente la plus grosse surprise » de ce débat de campagne présidentielle, évoquant sa percée dans les sondages. Invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur BFM TV et RMC, il a déclaré que Macron était « le seul candidat qui s’adresse à l’ensemble des Français » et sur « tous les sujets ». Il a dit qu’il était « dans l’air du temps », et rompait ainsi avec « notre classe politique qui doit se réveiller et regarder les réalités en face ».

D’après un sondage Elabe pour BFM TV paru mercredi, il est ête ds personnalités politiques de l’année avec 48% d’opinions favorables, soit 4 points de plus que l’ancien Premier ministre et vainqueur de la primaire de la droite, François Fillon (44%).

Quant à François Fillon, il est selon l’ancien ministre « handicapé par sa victoire à la primaire », alors que l’élection présidentielle consiste « à s’adresser tous les Français ». « Il ne faut pas être absent du débat et perdre le contact avec l’électorat » a-t-il estimé.

Dominique de Villepin en revanche n’a pas dit s’il soutiendrait Emmanuel Macron à l’élection présidentielle. Il s’en est tenu à soutenir « le débat politique et le sursaut français », dans le souci de retrouver l’unité du pays. Il a adressé à ses attentes au vainqueur de la droite : » Je souhaite que François Fillon donne les preuves de sa capacité à fédérer et à parler à tous les Français ».