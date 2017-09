Le domicile de Philippe Val cambriolé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La police a réussi à désactiver à distance un des deux ordinateurs tandis que le second est protégé par un code.

Mais surtout, ses deux ordinateurs ont disparu. Ils contenaient toutes les informations personnelles de Philippe Val, à commencer par les coordonnées des deux anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande.

L'ancien directeur de Charlie Hebdo Philippe Val a été cambriolé lundi soir à Paris, révèle le Parisien et Closer. Les voleurs ont dérobé deux montes Rolex, d'une valeur de 5000 chacune, quelques objets précieux ainsi qu'une arme de poing de 7.65 millimètres.

