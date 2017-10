Des djihadistes français partis en Syrie touchaient des allocations sociales

Près de 20% des djihadistes français continuaient à toucher des allocations dans les rangs de Daesh, affirme Le Figaroce 26 octobre. "Munis de leurs cartes avec photos, des parents percevaient les fonds venant de Pôle emploi ou de la caisse d'allocations familiales avant de les envoyer par mandat en direction des zones de combats via la Turquie notamment", explique au quotidien le chef du groupe de la Brigade criminelle chargé d’enquêter sur le financement de l’organisation terroriste. 420 virements frauduleux auraient ainsi été repérés en 2016 et le trafic concernerait au total plus de 2 millions d'euros.

500.000 euros auraient été transmis depuis la France entre mi-2012 et mi-2017. Les enquêteurs ont identifié 190 expéditeurs en France.

>>> À lire aussi : La fin des allocations familiales pour ceux qui gagnent plus de 6000 euros ? Oui, mais pas avant 2019....

Une enquête préliminaire a été ouverte en novembre 2015, mobilisant les forces de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), de la Sous-direction antiterroriste (SDAT), de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (Ocrgdf) et d’Europol. Ella a notamment identifié 210 collecteurs turcs et libanais permettant de financer Daesh. Depuis la révélation de cette information, les policiers communiquent aux organismes sociaux les noms des allocataires qui ont quitté le territoire national.