Djihadistes et extrême gauche : une note du renseignement liste les menaces sur le premier tour

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Présidentielle : le vote a débuté à Saint-Pierre et Miquelon

Gymnastique: Dragulescu en or au sol à l'Euro, 17 ans après son premier titre

En savoir plus

Autre risque envisagé : "Toutes les Directions départementales de la sécurité publique (DDSP), sans exception, ont fait part de leurs craintes de troubles à l’ordre public en cas de présence de partis politiques dits extrémistes au second tour de la présidentielle, poursuivent les rédacteurs. Dans ce cas, des manifestations sont à envisager avec une quasi-certitude. Des mouvements d’extrême gauche, plus ou moins implantés, chercheront sans nul doute à organiser des manifestations dont certaines pourraient entraîner des troubles sérieux."

"Des restrictions de congés et des rappels sont imposés" aux agents des forces de l'ordre, afin que des effectifs suffisants soient déployés.

En premier lieu, "la menace djihadiste" est décrite comme "constante et prégnante". En conséquence, "la présence policière durant l’ouverture des bureaux de vote est indispensable", écrivent les rédacteurs de cette note.

Le premier tour de la présidentielle se déroulera sous haute tension. Les 69.000 bureaux de vote ouverts dimanche seront sécurisés par 50.000 membres des forces de l'ordre, afin que les 45,67 millions d'électeurs inscrits sur le territoire national puissent voter tranquillement. Car de nombreux risques existent, selon une note des services de renseignements et de la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP) révélée samedi par Le Parisien.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres