Le djihadiste français Maxime Hauchard serait mort

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le 8 mars ou le Jour des Femmes et des Filles

Mondiaux et Jeux...: quand la géopolitique s'invite dans le sport

USA: audience le 12 juillet dans le litige entre Trump et une star du porno

19h10 Rançon face au viol et au meurtre d'une auto-stoppeuse de 22 ans AFP

300 Français et binationaux partis rejoindre Daech en Irak et en Syrie depuis 2014 sont morts, selon le dernier décompte de la DGSI dont franceinfo a pris connaissance. D'après les autorités françaises, près de 1.700 Français ont rejoint la zone irako-syrienne à partir de 2014.

Selon RMC, les services du renseignement français ont appris le décès du djihadiste français Maxime Hauchard. Selon franceinfo, sa mort remonterait à "plusieurs mois", mais ses causes et ses circonstances restent inconnues.

