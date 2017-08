Le dispositif "Sentinelle" va être "redéfini" annonce Gérard Collomb

Un "Sentinelle" new look. Invité de BFMTV ce mardi matin, Gérard Collomb a annoncé que le dispositif - qui mobilise près de 7 000 soldats en permanence en France depuis les attentats terroristes de janvier 2015 – allait être redéfini. "Nous allons redéfinir le dispositif de manière à le rendre plus mobile" a lancé le patron de la place Beauvau. "C'est-à-dire qu'on n'ait pas simplement un dispositif de 7000 personnes qui soient sur des postes fixes mais peut-être 3500 dans des postes définis et 3500 dans des postes plus souples de manière à pouvoir garantir par exemple la Braderie de Lille".

Le ministre de l'Intérieur a également précisé que cette modification "sera l'objet du prochain conseil de défense", programmé le 30 août. La pertinence du dispositif est remise en cause depuis plusieurs semaines. Depuis janvier 2015, des militaires faisant partie de Sentinelle ont été attaqués à six reprises par des terroristes, dot la dernière fois à Levallois-Perret, début août.

Gérard Collomb a par ailleurs déclaré que sur les 10.000 postes de policiers et gendarmes créés sur l'ensemble du quinquennat, promesse électorale d'Emmanuel Macron, il y en aurait entre 2.500 et 3.000 l'année prochaine puis à nouveau en 2019.