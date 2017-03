Disparus d’Orvault : le beau-frère du père de la famille Troadec a voué le quadruple meurtre

Pascal et Brigitte Troadec, deux quinquagénaires, leur fils Sébastien, 21 ans, et leur fille Charlotte, 18 ans, n'ont donné aucune nouvelle depuis le 16 février. Ils ne se sont pas présentés à leur travail, leurs téléphones portables se sont tus et des traces de sang ont été retrouvées dans leur pavillon, dans un quartier résidentiel d'Orvault près de Nantes. C’est la sœur de Pascal Troadec qui a signalé leur disparition. S’en suivent alors des recherches. Une centaine d'enquêteurs sont mobilisés.

Les investigations se poursuivent dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre X pour homicides volontaires, enlèvements et séquestrations. Le pantalon et des cartes appartenant à la fille sont découverts à Dirinon (Finistère) près de Brest, puis la voiture du fils, Sébastien, à Saint-Nazaire.

Des lingots d’or au cœur de l’affaire

Alors que vendredi lors d’une conférence de presse, le procureur de Nantes, Pierre Sennes, estimait que "certaines [victimes] soient encore en vie", ce dimanche, le mari de la sœur du père de la famille Troadec avoue un quadruple meurtre. Le beau-frère de Pascal Troadec a été placé en garde à vue avec son épouse ce dimanche. Tous les deux avaient déjà été interrogés par les enquêteurs au début de cette affaire morbide. Le beau-frère avait alors expliqué qu’il y avait des tensions liées à l’héritage au sein de la famille. Selon Le Parisien et Ouest France, ce sont des lingots d’or, dont auraient hérité Pascal Troadec, qui déchirait la famille. En effet, le père n’aurait pas voulu partager cet héritage avec sa sœur et son beau-frère.

Lors d’une précédente audition, ce dernier a pourtant indiqué qu’il n’a pas vu la famille depuis de longues années. Depuis, les enquêteurs ont pourtant trouvé son ADN dans la maison familiale, ainsi que dans la voiture toute neuve du fils de la famille. Après plusieurs heures d’audition, le beau-frère a finalement craqué et a avoué aux enquêteurs avoir tué le père ainsi que sa femme Brigitte et leurs deux enfants Sébastien et Charlotte, avant de faire disparaitre leurs corps. Des fouilles sont en cours dans la région pour les retrouver, selon BFMTV. Le beau-frère sera présenté au juge aujourd’hui. La sœur de Pascal Troadec se dit, elle, étrangère à ce quadruple homicide.