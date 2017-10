Disparition du vol MH370 : un mystère "presque inconcevable" d'après un rapport final

Des années d’investigation…. Et un mystère toujours entier. Les enquêteurs australiens coordonnant les recherches du vol MH370 ont reconnu dans leur rapport final, que la disparition d’un avion comme celui-ci était "presque inconcevable".

Dans son rapport d'enquête final, le Bureau australien de la sécurité et des transports (ATSB) a estimé que "les raisons de la perte du MH370 ne peuvent pas être établies avec certitude tant que l'avion n'est pas retrouvé".

Et d'ajouter : "Il est presque inconcevable et certainement inacceptable pour la société, à l'ère de l'aviation moderne, (...) qu'un important avion commercial disparaisse sans que personne ne sache avec certitude ce que lui et les personnes à son bord sont devenus".

Le Boeing 777 de la compagnie aérienne malaisienne Malaysia Airlines a disparu le 8 mars 2014 peu après son décollage de Kuala Lumpur. 239 personnes se trouvaient à bord et la destination finale était la capitale chinoise, Pékin. Seulement trois débris de l'appareil ont été repêchés sur les côtes occidentales de l'océan Indien, dont un morceau d'aile de deux mètres identifié comme un flaperon. Les enquêteurs sur la disparition du vol MH370 examine divers scénarios : un détournement, un acte de sabotage ou l'acte désespéré d'un passager ou d'un membre de l'équipage. Mais, à l’heure actuelle, aucun élément matériel n'a permis de privilégier l'une ou l'autre de ces hypothèses.