Disparition du vol MH370 : bientôt la fin du mystère ?

Le pilote aurait volontairement évité les radars en empruntant de manière répétée l'espace aérien de la Malaisie et de la Thaïlande. Une manœuvre qui aurait été menée de manière a dérouté les appareils capables de localiser l'avion. Le système de transpondeur se serait tout bonnement éteint. "Si vous me demandiez de faire disparaître un Boeing 777, je ferais exactement la même chose" explique Simon Hardy, un expert qui a reconstitué la trajectoire de l’avion sur la base des données des radars militaires. En 2016, Malcolm Turnbull, Premier ministre australien, avait déclaré qu’il était "fort probable" que le pilote ait prémédité son geste.

Autrement dit : le commandant de bord Zaharie Amad Shah aurait "tentait de se suicider et aurait volontairement crashé" son avion. Un scénario qui rappelle le crash du vol 9525 de la Germanwings, le 24 mars 2015, dans les Alpes françaises.

Depuis plusieurs années, le mystère hante les familles, les enquêteurs et les médias. Qu’est-il arrivé au vol MH370 de la Malaysia Airlines, disparu le 8 mars 2014 avec 239 personnes à son bord, alors qu’il devait relier Kuala Lumpur à Pékin ? Comme le révèle l’édition du soir du journal Ouest France, qui relaye des informations de journaux australiens, il se pourrait que l’on connaisse bientôt le dénouement de l’un des plus grands mystères de l’aviation civile.

