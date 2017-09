Disparition de Maëlys : ouverture d'une information judiciaire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Plus de 200 personnes ont été entendues depuis le début de l'enquête et une quarantaine de perquisitions menées, a précisé le procureur adjoint.

Par ailleurs, il a indiqué que "le changement de cadre juridique" que représente l'ouverture d'une information judiciaire "n'atteste pas (...) d'une inquiétude particulière" mais s'explique par le fait que "le temps s'étant écoulé, le cadre de la disparition en flagrance n'est plus judiciairement le cadre le plus adapté".

Ce samedi dans l'après-midi, le procureur adjoint de Grenoble, Laurent Becuywe, a annoncé qu'une "information judiciaire a été ouverte contre X du chef d'enlèvement et séquestration d'un mineur de 15 ans".

Le mystère reste entier concernant la disparition de Maëlys, fillette de 9 ans disparue depuis le dimanche 27 août. Les deux hommes placés en garde à vue depuis jeudi et vendredi ont été relachés, vendredi dans la soirée, et aucune charge n'a été retenue contre eux.

