Disparition de Jamal Khashoggi : Donald Trump affirme en avoir parlé "au plus haut niveau" avec les Saoudiens

"J'implore le président Trump et la première dame Melania Trump d'aider à faire la lumière sur la disparition de Jamal".

La police turque avait dévoilé samedi qu'un groupe de quinze Saoudiens ont effectué un voyage à Istanbul et au consulat le jour de la disparition du journaliste.

Selon des précisions du New York Times, une scie aurait été apportée par l'équipe en question afin de démembrer Jamal Khahoggi. Un responsable turc aurait déclaré à la rédaction américaine que "c'était comme Pulp Fiction".

Depuis la Maison Blanche, le président américain a déclaré devant des journalistes qu'il avait parlé "plus d'une fois" avec le pouvoir saoudien depuis la disparition du journaliste, le 2 octobre dernier, à la suite de son arrivée au consulat saoudien d'Istanbul.

Donald Trump s'est entretenu "au plus haut niveau" avec les dirigeants Saoudiens afin de réclamer des explications sur la disparition inquiétante du journaliste Jamal Khashoggi.

