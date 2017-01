Discours d'adieu de Barack Obama : "Yes, we did"

Barack Obama a fait ses adieux. Après huit ans à la Maison Blanche, le démocrate de 55 ans, va céder la place à Donald Trump le 20 janvier prochain. Pour clôturer cette page de sa vie, le premier président noir des Etats-Unis avait choisi ce mardi soir Chicago, lieu de ses premières expériences politiques, la ville où il a rencontré sa femme et ou ses filles sont nées. Une ville à qui il a tenu à rendre hommage. "Salut Chicago ! Ça fait plaisir d’être à la maison. Je suis venu à Chicago vers mes vingt ans et j’étais encore en train d’apprendre qui j’étais.

A chercher une raison à ma vie. C’est dans ces rues que j’ai appris le pouvoir de la foi, la dignité calme des personnes qui affrontent les difficultés."

Vêtu d'un costume sombre et d'une cravate bleue, Barack Obama a défendu son bilan : "Si je vous avais dit il y a huit ans que nous inverserions la récession, que l’on relancerait notre industrie automobile, que l’on aurait ouvert un nouveau chapitre avec les Cubains, que l’on aurait neutralisé l’instigateur du 11-Septembre ? Mais c’est ce que nous avons fait. 'Yes, we did'. C’est ce que vous avez fait. Et grâce à cela l’Amérique est un endroit meilleur et plus fort que lorsque nous avons commencé".

Le futur ex-président a également longuement salué l’importance de sa famille. "Michelle, pour les 25 dernières années tu n’as pas seulement été ma femme et la mère de mes enfants, tu as été ma meilleure amie. Tu as hérité d’un rôle que tu n’as jamais demandé, et tu l’as incarné avec style, humour et grâce. Tu as fait de la Maison Blanche un endroit pour tout le monde, et tu es devenu un modèle. Tu m’as rendu fier, et tu as rendu le pays tout entier fier. Malia et Sasha, vous êtes devenues des femmes merveilleuses, intelligentes et magnifiques, gentilles, sensibles et pleines de passion". Il a aussi rendu hommage à son vice-président Joe Biden, "ma première décision et la meilleure".