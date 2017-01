DIRECT : Les réactions au premier débat de la Primaire de la gauche

C'était le premier débat de la gauche avant les votes du 22 et 29 janvier.

Au programme, trois thématiques : les questions économiques et sociales, le terrorisme et les sujets autour de la République, de la laïcité et de l'islam de France.

Les candidats sont restés courtois, même si de vraies différences idéologiques sont apparues.

Le premier débat de la gauche s’est avéré assez calme, contrairement aux débats de la droite qui étaient très agités par les règlements de comptes des candidats.

Le ton des discussions est resté relativement modéré tout au long de l'émission, malgré certaines oppositions notables entre les débatteurs, notamment concernant leur projet économique et la position qu'il faudra adopter face aux autres candidats de gauche que sont Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron.

Selon le sondage d’Elabe, réalisé pour BFMTV sur un échantillon de 1 117 spectateurs, c’est Arnaud Montebourg qui est le grand gagnant de cette soirée (29%). Il est suivi par Manuel Valls (26%) et Benoît Hamon (20%). En effet, il était clair dans ses propos. Ses propositions notamment économiques étaient travaillées et chiffrées. Il a vraiment préparé ce débat, contrairement à Jean-Luc Bennahmias qui était un peu perdu et répondait souvent à côté. Il a d'aileurs bien fait rire tous les présents.

