DIRECT - Présidentielle 2017 : Emmanuel Macron en meeting à Lyon pour affirmer son "identité politique"

Moins d'un an après le lancement de son mouvement "En Marche !", Emmanuel Macron organise ce samedi un grand meeting à Lyon, présenté par ses équipe comme "un tournant majeur de la campagne" pour l'élection présidentielle.

Les organisateurs espèrent réunir pas moins de 17 000 personnes pour ce discours au Palais des sports de Gerland (qui ne compte pourtant que 8000 places), où l'ancien ministre de l'Économie prendra la parole aux alentours de 16 heures.

"C'est un meeting essentiel (…) qui va déclencher encore plus d'intérêt pour le programme 'En Marche' et pour sa candidature. C'est un tournant majeur de la campagne d'abord par la taille du meeting, et ensuite par les propos qu'il va tenir, ici, sur une terre qui le soutient profondément", assure Bruno Bonnell, le responsable du mouvement En Marche pour le Rhône, cité par BFM TV.

Virtuellement propulsé au second tour de l'élection présidentielle par de nombreux sondages, notamment à la faveur du "Penelopegate" qui ébranle sérieusement François Fillon depuis le 25 janvier, Emmanuel Macron développera ce samedi "des propositions fortes", promet son entourage.

L'ancien ministre a débuté cette journée très médiatique avec le maire de Lyon Gérard Collomb, l'un de ses soutiens les plus influents.